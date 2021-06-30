Dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşan annenin sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşan annenin sevinci

DHA

Dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşan annenin sevinci


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, HDP önünde eylem yapan ailelerden 9 çocuk annesi Atiye Dayan, PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde kandırılarak, dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek bir ailenin daha evladına kavuşacağını açıkladıktan sonra Atiye Dayan'ı telefonla arayarak, müjdeyi vermişti.
Van'da her hafta HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden olan Atiye Dayan, 6 yıl aradan sonra kızı Şilan´a kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çabaları sonucu kızıyla buluşan Dayan, büyük mutluluk yaşıyor. Şilan'ın, 22 Haziran'da PKK´dan kaçan ve Şırnak´ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 5 kişiden 1'i olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek, evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu belirtip, telefonla aradığı Atiye Dayan'a müjdeyi vermişti.
'ÇOCUKLAR KORKMADAN GELİP TESLİM OLSUN'
Van'a getirilen Şilan Dayan, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Atiye Dayan ise 6 yıldır ayrı kaldığı kızına kavuşmanın sevincini yaşadığını anlattı. Dayan, "Rabb'im bütün anneleri çocuklarına kavuştursun. Çok mutluyum. Mutluluğumu hiçbir şekilde dile getiremiyorum. Çok şükür, ben evladıma kavuştum. Mücadelemi verdim ve kazandım. Evladıma kavuştum, diye eylemimden vazgeçmiyorum. Arkadaşlarımın bütün çocukları gelene kadar ben o eylemlerde bulunacağım, destek vereceğim. 6 yıl önce benim kızım Van'da bir iş yerinde çalışıyordu. Orada arkadaşları kafasını dolduruyor. HDP'ye gitti sonra da dağa kaçırıldı. 6 yıl aradan sonra sağ selamet geldi. Devletime, büyüklerime, bütün polislere çok teşekkür ediyorum. Çocukları o kadar korkutmuşlar ki 'Devlet size böyle yapacak'. Çocuklar da korkudan gelip teslim olmuyorlar. Gerçekten korkmasınlar. Kızım geldi, pişmanlık yasasından faydalandı. Şu anda da evde yanımda. Hiçbir çocuk korkmadan gelip teslim olsun" dedi.
'MÜJDEYİ BAKANIMIZ VERDİ'
Atiye Dayan, yaşadıkları süreci anlatırken, "Kızımın teslim olduğu haberini sayın bakanımız, beni arayarak müjdeyi verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Van'a getirdiler, 1 haftadır işlemleri yapılıyordu. Şu an bana teslim ettiler. Sağlığı yerinde. Güvenlik güçlerimiz doktora da götürdüler. Çok şükür sağlığı iyi. Bunun için de kızıma iyi davrandıkları için devletime, polis amirleri ve bütün polis memurlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Kızım da çok mutlu. Kardeşlerini gördü. Şu an evde. Bundan sonra hayatı iyi geçer inşallah. Kızıma kavuştuğumda ikimiz de şaşkındık. Yani öyle bir korkutmuşlar ki yok işte 'Gidersen cezaevine girersin, geri kalan ömrün zindanlarda geçecek' diye korkutmuşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kızım da şoktaydı ama çok şükür şimdi çok iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-06-30 10:03:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘Güvenlik Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘Güvenlik Günü’ etkinliği
Kuraklık arıcılığı vurdu Bal üretiminde yüzde 80 düşüş bekleniyor Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan: “2 yıl daha aynı kuraklık yaşanırsa elimizde hiç arı kalmayabilir, bal arıları yok olmayla karşı karşıya kalmış durumda”
YEREL HABERLER Kuraklık arıcılığı vurdu Bal üretiminde yüzde 80 ...
Başkan Ensari’den Rus Pazarı’nı yenileme kararı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Rus Pazarı’nı yenileme kararı
Kaymakam Kayabaşı’ndan tekstil fabrikasına ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Kayabaşı’ndan tekstil fabrikasına ziyareti
Van’da "Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi" toplantısı
YEREL HABERLER Van’da "Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ...
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapılacak
YEREL HABERLER Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu ...
Milletvekili Arvas’tan ‘Galericiler Sitesi’ müjdesi Erciş’e 50 milyonluk dev yatırımla 146 yeni iş yeri
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan ‘Galericiler Sitesi’ ...
Van’da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van’daki aile hekimleri için kura çekimi
YEREL HABERLER Van’daki aile hekimleri için kura çekimi
Başkan Akman, 4. kez hak kazanılan ‘Mavi Bayrağı’ teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Akman, 4. kez hak kazanılan ‘Mavi Bayrağı’ ...
Kapıköy, İran'a takıldı
YEREL HABERLER Kapıköy, İran'a takıldı
Van’da fenilketonüri hastalarına farkındalık atölyesi
YEREL HABERLER Van’da fenilketonüri hastalarına farkındalık atölyesi
Kelebek gözlemcileri, 'Rose' ve 'Şehzade' için kilometrelerce yol kat edip Van'a geliyor
YEREL HABERLER Kelebek gözlemcileri, 'Rose' ve 'Şehzade' için ...
(Özel) - Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
YEREL HABERLER (Özel) - Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat ...
Van polisi ve MİT'ten zehir tacirlerine ortak operasyon İki ayrı operasyonda 52 kilo 700 gram eroin ve 374 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van polisi ve MİT'ten zehir tacirlerine ortak ...
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter’i andırdı
YEREL HABERLER Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter’i andırdı
Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Aşı olmamış kişilerin bazı hizmetlerden yararlanmaması söz konusu olabilir” “Hayatın bir an önce normale dönmesi için aşı olalım”
YEREL HABERLER Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda Van Valisi ve ...
Başarılı doktora teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başarılı doktora teşekkür belgesi
VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu
Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama ...
Tuşba Belediyesinden sahil temizliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden sahil temizliği
Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ödenecek
YEREL HABERLER Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ...
Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri ...