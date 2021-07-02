Başkan Takva genel kurula başkanlık etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Takva genel kurula başkanlık etti

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısında genel kurul başkanlığı yaptı.

Başkan Takva genel kurula başkanlık etti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısında genel kurul başkanlığı yaptı.
TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda/borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantının genel kurul başkanlığını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın ekonomik sorunlarını ve taleplerini Bakan Lütfi Elvan’a iletti. Takva, ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı sıfatıyla Türkiye geneli ticaret ve sanayi odalarının taleplerini de Bakan Elvan’a aktararak, destek talebinde bulundu.
Başkan Necdet Takva, genel kurulda Van’ın sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:
“Pandemi döneminde kullanılan kredilerin geri ödeme sürelerinin yeniden planlanarak ekstra faiz işletilmeden daha geniş bir zamana yayılması ve mevcut faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Reel ekonominin başat sektörleri olan inşaat, otomotiv, sanayi, tarımhayvancılık, genel imalat, turizm ve hizmet sektörü ve diğer bağlantılı sektörleri ayakta tutmak ve yeni girişimleri desteklemek adına düşük faizli kredi imkanı sağlanmalıdır. Finansmana erişimde finans kuruluşları tarafından talep edilen ipotekler düşük ekspertiz değerlendirmeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bununla beraber birçok banka, bölge dışında teminat talep etmektedir. Kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesi ve bölgelerini tanıyan, değerlendiren bir boyuta ulaşmış olmaları nedeniyle ekspertiz değerlendirmelerinde yetkilendirilmesi önem arz etmektedir. Bölgelerin gelişmişlik farkları realist bir perspektifle ele alınmalıdır. Bu hususta yerel yeteneklerin haritalandırılarak daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması bu durumun minimize edilmesini sağlayacaktır. Tarımsal potansiyeli olan tüm illerde hazine arazilerinin değerlendirilmesi ve ekim alanının genişletilmesi üretimi destekleyecek ve tarımsal ithalat miktarını düşürecektir. Gümrük kapıları devletimizin öngörüleri ve birliğimizin destekleri ile son yıllarda modern hale getirilmiştir. Ancak pandemi ile birlikte sınır kapıları üzerinden oluşturulan algılar kapıların kapatılmasına neden olmuştur. Halen kapalı durumda olan gümrük kapılarının karşılıklı olarak bir an önce açılması gerekmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin karar verici mekanizmalar üzerindeki etkisi ve söz sahipliği özetle TOBB’un vizyonel yapısı bizlerinde varoluş sebebidir. Odalarımızda bir misyon üstlenmiş ve eşgüdümlü bir çalışma içerinde hareket etmektedir. Bu doğrultuda karar verici mekanizmaların ve ülkenin yönetsel otoritelerinin odalarımızı yerel ve ulusal anlamda öncelemesi gerekmektedir” dedi.
Başkan Takva, toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci seçilen Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Yasakların sona ermesi esnafı sevindirdi
ESOB Başkanı Berge’den esnafa aşı çağrısı
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Berge’den esnafa aşı çağrısı
Pire ve bit kabusu yaşanan mahallede ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Pire ve bit kabusu yaşanan mahallede ilaçlama ...
Van ve Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Van ve Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 ...
Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
YEREL HABERLER Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
Genel Sekreter Çelikel, Katı Atık Entegre Tesisinin 2. etabını inceledi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel, Katı Atık Entegre Tesisinin ...
Erciş’teki fırında mide bulandıran görüntü Fırında top oynar gibi ekmek hamuruyla oynayanlara büyük ceza Fırın kapatıldı, 31 bin 787 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Erciş’teki fırında mide bulandıran görüntü Fırında ...
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 bin 687 TL ceza 
YEREL HABERLER Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma, 31 ...
(Özel) İranlı öğrenci grubu YÖS için Van’a geldi
YEREL HABERLER (Özel) İranlı öğrenci grubu YÖS için Van’a geldi
Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu
YEREL HABERLER Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
(Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek ...
Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya ...
Narkotik köpeği 'Thor', otomobilin yakıt deposunda 69 kilo metamfetamin buldu
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Thor', otomobilin yakıt deposunda 69 ...
Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit ...
Vali Bilmez, Van Kalesi’ne taşınacak nikah salonunu inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Van Kalesi’ne taşınacak nikah salonunu ...
Van’da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte Yaz aylarında korkulu rüyaları olan haşereler sabaha kadar uyutmuyor
YEREL HABERLER Van’da bir mahallenin başı bit ve pirelerle ...
Başkan Say’dan vatandaşlara aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan vatandaşlara aşı çağrısı
Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
YEREL HABERLER Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs aşısı ile ilgili seminer
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs aşısı ile ...
Tuşba Belediyesinden borç ödemede büyük kolaylık
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden borç ödemede büyük kolaylık
Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu