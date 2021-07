(Özel) Mersinli öğretmenler Van Gölü etrafını bisikletle turladılar

Mersinli bir grup öğretmen, Van Gölü etrafını bisikletle turladılar.

Bir grup öğretmen Van Gölü etrafını gezmek için Mersin’den hareket ederek Bitlis’e geldi. Burada bisikletlerine binen Serdar Kuş, Ömer Biten, Mahmut Hürriyetoğlu, Mehmet Kaya ve İsmail Özyurt isimli öğretmen grubu, Tatvan’dan başlayarak Ahlat, Adilcevaz, Erciş üzerinden Van merkeze geldi. VanŞişli Öğretmenevi bahçesinde geziyle ilgili konuşan Serdar Kuş isimli öğretmen, her sene 10 günlük bir süre zarfında Türkiye’nin doğa güzelliklerini görmek için farklı bölgelere gittiklerini ifade ederek, “Bu senede ülkemizin güzide köşelerinden Van Gölü ve çevresini bisikletimizle gezelim istedik. Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Doğubayazıt, Van ve Gevaş’ta sonlandıracağız” dedi.

Gittikleri tüm bölgelerde doğal güzelliklere şahit olduklarının altını çizen Kuş, “Gelmeden bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştik ama geldiğimizde fikirlerimiz çok değişti. Gerçekten hayran kaldık ve çok memnun bir şekilde ayrılacağız. Bu doğa güzellikler bizi büyüledi. Biz doğuda bu kadar güzel bir şehirle karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerek insan gerek kültürel gerekse doku olarak bambaşka bir şehirle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Van’ın ve doğunun batıda anlatıldığı gibi olmadığına da vurgu yapan öğretmenler, “İnsanların batıda ister istemez bir kaygısı vardı, hatta yakınlarımız ‘nasıl çadır kuracaksınız’ diye tavırları vardı. Biz Bitlis’ten itibaren çadır kurarak geliyoruz. O çadırlarda kalırken en küçük bir tedirginlik hissetmeden ve karşılaştığımız insanlar her zaman destek olan, misafirperverlikleri ile yüzümüzü gülümseten, bize o güveni ve huzuru veren yaklaşımlar içerisindeydiler. Gayet huzurlu bir ortam. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gelirken tedirginliklerimiz elbette ki vardı ama bu tedirginliklerimizi atmış bir şekilde evlerimize döneceğiz. İnanın şu an en kısa zamanda tekrar gelme fikri var hepimizde” diye konuştular.

