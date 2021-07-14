Vanlı yazarlar okuyucularıyla buluştu

Van’da Simer Yayınevi tarafından düzenlenen imza gününde Vanlı yazar ve şairler okuyucularıyla buluştu.

Anka Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen imza gününe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Simer Yayınevi sahibi Leyla Mihrinaz Engin, Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) Başkanı Yaşar Adıyaman, yazar ve şairler ile vatandaşlar katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Vali Bilmez, görme engelli Rukiye Pulat’ın imza gününe kendilerini davet ettiğini ifade ederek, “Bir süre önce Rukiye kızımız bizi ziyaret edip kitabını takdim etti ve imza gününe davet etti. Biz de bugün onun imza gününe ve diğer yazar arkadaşlara destek amacıyla davetlerine icabet ettik. Bunun yanında Rukiye bizi ziyaret ettiğinde kısa bir film çekmek ve yarışmalara katılmak istediğini söylemişti. İnşallah o hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben kendisini kutluyorum. Gençlere örnek olduğu için tebrik ediyorum. Hepimiz birbirimizin ışığı olacağız" dedi.

Van’da doğuştan engelli 24 yaşındaki Rukiye Pulat ise yaşam öyküsünü ve yaşadığı zorlukları kaleme aldığını belirterek, “Kitabımda, toplum tarafından dışlandığımı, bu durumda neler hissettiğimi şiir tarzında otobiyografimi yazdım. Kendi hayatımı kaleme aldım. Bana destek olan ailem ve diğer kahramanları da göz önünde bulundurarak hazırladığım kitabımın ilk baskısı da çıktı. İkinci bir kitap da yazmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vanlı Yazar ve Eğitimci Lokman Tekin de, “Kitabım, kişisel gelişim üzerine motivasyon ağırlıklı bir kitap. Her sayfasında olabildiğince insanları motive edebilecek, zorluklarla mücadelenin aşkını benimsetmelerini sağlayabilecek bir kalemle yazmaya çalıştık. Çok da güzel oldu. Hem kentimizin hem bölgemizin hem de insanımızın bu dönemde ihtiyacının olduğunu düşündüğüm bir alandı. Bu alanda da yazmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.