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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı

İHA

15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van’ın Erciş ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.
Okunan Kur’anı Kerim’in ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Daha sonra protokol üyeleri şehidin Çelebibağı Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehidin abisine Kur’anı Kerim ve bayrak hediye etti
Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bugünün çok kıymetli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Bizim medarıiftiharımız, gururumuz özel harekât şehidimize Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bu vatan uğruna bir saniye beklemeksizin şehit olmuş. Ercişli olmaktan ve böyle yiğit bir evladın memleketinde çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutlu olsun. Rabbim bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın” dedi.
Programa Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108’inci Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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