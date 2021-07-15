AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, mesajında, “Anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ/PDY terör örgütünün tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine canlarını hiçe sayarak sokaklara ve caddelere akın eden aziz milletimizin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimizin verdiği bu sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir ve bütün olacağız. Birlikte demokrasimize güç verecek, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken; gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor, aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.