Van Büyükşehir Fidanlık- İskele sahil yolunda çalışmalarını sürdürüyor Vali Bilmez sahil yolunda incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sahille buluşturulacağı ‘Fidanlıkİskele Sahil Yolu Projesi’ çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların sahille buluşturulacağı ‘Fidanlıkİskele Sahil Yolu Projesi’ çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve Başkan Danışmanı Sinan Hakan ile birlikle sahil boyunda devam eden çalışmaları inceleyen Vali Bilmez, mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin idari işgücü ile yapılan Fidanlıkİskele Sahil Yolu Projesi, üç merkez ilçeyi sahilde buluşturmayı hedefliyor. Edremit’te bulunan Fidanlık Sahil Parkı ile Tuşba’da bulunan Yaşar Kemal Parkı arasındaki sahil boyu yapılacak olan 5 kilometrelik kısımda 30 metre genişliğinde araç yolu, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş yolları yapılacak. Fidanlık Sahil Parkı’nda başlayarak, yaklaşık olarak 2 kilometrelik kısmının alt yapı ve stabilizesi tamamlanan projenin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tarihi Van Kalesi’nin batı kısmında seyrine doyumsuz bir manzara sunan proje, ayrıca sahil boyu farklı araç kapasitelerinde otopark, dinlenme alanları ve birçok farklı yapıyla bütünleşik bir alan şeklinde tasarlanmış. Ayrıca projenin hayata geçirilmesi ile birlikte İpekyolu Caddesi ve Eski Kale Yolu Caddesi gibi bağlantı yollarla da birleştirilerek olan sahil yolu, kent trafiğini de rahatlatacak.

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