Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depolar tespit edildi. Jandarma Özel Harekat ve komandolarla bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 savunma tipi el bombası, 1 bixi makinalı tüfek namlusu, 195 fişek, 20 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100´lük makineli piyade tüfeği mayonu ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2021-07-18 10:17:22
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