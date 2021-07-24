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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saray'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Saray'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesine bağlı ÖrenburçKarahisar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nesim T. yönetimindeki 55 JB 739 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri gaz kaçağı olan otomobile müdahale etti. Hurdaya dönen otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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