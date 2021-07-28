Van’da 86 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'ın MuradiyeErciş karayolunda durdurulan 2 minibüste 86 düzensiz göçmen yakalandı.

MuradiyeErciş karayolunda denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Minibüslerde yapılan aramalarda 86 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Ayrıca, yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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