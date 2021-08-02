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Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme

DHA

Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme


Behçet DALMAZ-Harun AKSU/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan yağanak, kırsal alandaki mahallelerde sele neden oldu. Selin vurduğu mahallelerde 32 iş makinesi ve 60 personelle çalışma yapılırken, bölgede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selden en çok etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunup, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. 3 ilçeye bağlı 21 mahalle selden etkilendi. Selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün ikinci kez sel felaketi meydana geldi. Selin ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgede 32 iş makinesi ve 60 personel ile çalışma yürütüyor. Türk Kızılay'ı Esenyamaç Mahallesi'nde günde bin vatandaşa 3 öğün sıcak yemek dağıtırken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 3 ilçeye bağlı 21 mahallede 35 evin tamamen yıkıldığı, 900 hayvanın sele kapılarak öldüğü belirtildi. 
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selin vurduğu Çaldıran'a bağlı Osmanlı, Özalp'a bağlı Balçıklı mahallelerinde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Selden dolayı 11 evin yıkıldığı ve 20'ye yakın hayvanın öldüğü mahallede selzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yardımcısı İnce, yaraların sarılması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek," Sel tehlekise olan mahallelerimizde muhtarları meterolojinin uyarılarını dikkate alıp vatandaşları bu konuda uyarıyor. Bu  vesileyle de büyük bir can caybının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-02 13:58:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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