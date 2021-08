Edremit Belediyesinden aşı farkındalığı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Korona virüsle mücadelede en etkili yöntem aşıdır”

– Van’ın Edremit Belediyesi, kentte aşılama oranının düşük olması nedeniyle hazırlanan kliple halka "Aşı olun" çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı oranın en düşük olduğu iller arasında kırmızı kategoride yer alan Van’da yapılan duyurular ve çağrılarla birlikte aşılamada bir adım yükselen Van, turuncu kategoride yerini aldı. Korona virüs çalışmaları kapsamında aşıya yönelik bir klip hazırlattıran Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, pandemiyle mücadelede en etkili yönetimin aşı olduğunu söyledi.



“Aşının bir zorunluluk ve kaçınılmaz olduğunu hepimiz bilmeliyiz”

2019 yılında tüm dünyanın korona virüsle savaştığını hatırlatan Başkan Say, “Bu noktada uzun bir süre aşı çalışmaları yapıldı. Aşı çalışmaları sonunda da onay verilen belli aşılar şu an yapılıyor. Ancak aşılar yürürlüğe girdikten sonra maalesef aşılama oranımız düşüktü. Kısa bir süre önceye kadar kırmızı kategoride yer alan ilimiz; çağrılarımızla turuncu kategoriye çıktık. İnşallah en yakın sürede sarı ve mavi kategoriye de geçiş yapacağız. Korona virüsle mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğu ispatlanmış durumda. Bugün sağlık verilerinden elde ettiğimiz bilgilerde, özellikle yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90’nından fazlasının aşısını tamamlamamış insanlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada hizmetlerin aksamaması, hayatın normale dönmesi, özellikle bir yıla aşkındır çocuklarımız okullarına kavuşamadı. Bir ay sonra okullar açılacak. Okulların eğitim öğretime başlayabilmesi, hayatın normale dönmesi, artık ülkemiz ve insanlarımızın normal hayata dönebilmesi için aşının bir zorunluluk ve kaçınılmaz olduğunu hepimiz bilmeliyiz” dedi



“Her ortamda bu durumu şifahen olarak dile getiriyoruz”

Korona virüs çalışmaları kapsamında vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla bir klip hazırladıklarını ifada eden Başkan Say, “Edremit Belediyesi olarak, sorumluluğumuz gereği farkındalık oluşturmak için bir çağrıda bulunduk. Arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu bir klip yayımladık. Her ortamda bu durumu şifahen olarak dile getiriyoruz. İnşallah Van’ımız mavi kategoriye giren iller arasında yerini alır ve şehrimizde, ilimizde hayat normalde döner” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.