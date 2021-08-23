Çaldıran Belediyesi okulları eğitim-öğretim yılına hazırlıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlanmasına az bir süre kala ilçe merkezi ve kırsaldaki okulların çevre düzenlemesini yaparak eğitim öğretime hazırlıyor.

Koronavirüs kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın ardından 6 Eylül’de başlatılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsaldaki okulların bahçelerinde gerekli çalışmaları başlattı. Okulların çevre düzenlemesini yaparak kamelyaları onardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, gerekli bakım ve onarımların yapılması için de talimat verdiğini kaydetti. Başkan Ensari, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın ardından 6 Eylül’de okulların yeniden açılması planlanıyor. Biz de Çaldıran Belediyesi olarak okullarımızda hummalı çalışma başlattık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yaptığı tespitlerin ardından okullarımızın bahçelerinde temizlik ve peyzaj çalışmaları ile birlikte kamelyaların genel onarım ve bakımına başladık. Gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimizin sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak her türlü hizmeti yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz yüz yüze eğitim öğretimin başlanmasıyla birlikte tüm okullarımızda gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak eksiksiz olarak hazırlamaktır” dedi.

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