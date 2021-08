Vanspor FK 6. Olağan Kongresi gerçekleşti Vanspor FK Başkanı Seyithan İşsiz oldu

TFF 2. Lig’de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü’nün 6. Olağanüstü Kongresi yapıldı. Kongrede Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz Vanspor FK Başkanı oldu.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen Silahtaroğlu Vanspor kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Kongreye Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Vanspor FK eski Başkanı Servet Yenitürk, Vanspor Kulübü üyeleri, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanmasına rağmen aday çıkmadığı için ertelenen kongre bugün gerçekleşti. Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz başkanlığında kurulan yeni yönetimde Servet Yenitürk, Mehmet Avcı, Veysel Ürüm, Abdulkadir Çetin, Mehmet Akın Dinçer, Adnan Bayram, Mehmetcan Yağar, Oktay Ukay, Osman Halitoğulları, Özcan Kara, Çetiner Çetin, Mehmet Yasin Ertürk, Serdar Kartal, Müjdat Çelik, Orhan Yıldırım, Levent Cankurtaran, Hasan Aydinç, Dikmen Kaya, Yavuz Kuşan, Ferhat Kıyat yer aldı.



Genel kurulda açılış konuşmasını yapan eski Başkan Servet Yenitürk, Vanspor’dan alacağından vazgeçtiğini belirterek, “Dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun daveti üzerine Vanspor’a sahip çıkarak bugünlere getirdik. Bugüne kadar Vanspor için çok büyük fedakarlıklar yaptık. İkinci senemizde takımımızı 3. Ligden 2. Lige çıkardık. Bu sene takımı tek başıma götüremeyeceğimi anladım ve takıma sahip çıkılması için çeşitli çağrılar yaptım. Gücümüzün yettiği kadar ilimizin takımına sahip çıktık. Öyle sıkıntılı anlarımız oldu ki, takımı deplasmanlara götürdüğümüz zaman çocuklarımızın kumbarasındaki parayı aldık. Hiçbir zaman takımın maddi sıkıntılarını futbolcularımıza yansıtmadık. Maddi sıkıntılara rağmen takımımıza geçen sezon playoff oynattık. Vanspor’dan tüm alacaklarımı sponsorluk bedeliyle feragat ettim. Bütün alacaklarımı Vanspor için hibe ettim. Başladığım günkü samimiyetimle bundan sonra da takıma destek olacağım. Bundan sonra inşallah hep beraber takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Her zaman bu yönetimin yanında yer alacağım. Bu zamana kadar takıma destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra konuşan Vanspor FK Kulübü Başkanı Seyithat İzsiz ise Van’a karşı olan sorumluluklarını yönetime seçilen 42 Van sevdalısıyla yerine getireceklerini ifade ederek, “Fesih ile anılan bir kulübün olması bizim İstanbul’da, Ankara’da, Van’da yaşayan her Van sevdalısının canını acıtır, yüreğini yakar. Yüreğimiz yandığı için, canımız acıdığı için biz gelip takıma sahip çıktık. Biz Van’a sevdalıyız, insanımıza sevdalıyız. Vanspor’un bu durumda olması, fesih ile karşı karşıya kalmasından dolayı bizim canımızı acıttığı için oluşturduğumuz grubun adını ‘Vanspor Vefa Grubu’ olarak belirledik” diye konuştu.



“Vanspor’u ligde tutmayı hedefliyoruz”

Vanspor’u ligde tutarak borçlarını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyleyen İzsiz, “Vanspor’un şuan hali hazırda 19 buçuk milyon borcu bulunmaktadır. Ayrıca bazı kurumlar, futbolcular ve teknik heyet için de 5 milyon borç bulunmaktadır. Buna yakın bir rakamda yapılandırılmış SGK borçları bulunmaktadır. Yine bu yıl oluşturulan takım, teknik heyet ve personel giderleri için yaklaşık 15 milyon harcama yapılacak. Buna mukabil Türkiye Futbol Federasyonundan, Spor Toto’dan, ve bulabilirsek sponsor ayarlamaya çalışacağız. Şu an takımın sponsoru Silahtaroğlu’dur. Ya kendileriyle devam edeceğiz veya başka biriyle anlaşacağız. Gelirlerimiz 6 milyona yakındır. Gelir gideri karşılamıyor. Şu an en az 9 milyon bütçesi olması lazım. Amacımız kulübümüzü ligde tutabilmektir. Vanspor’u önümüzdeki sezon borçsuz bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla yükümüz ağır, yolumuz uzundur. Burada sabra, metanete ve birbirimizi anlayışla karşılamaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızdan, basınımızdan bize sabırla destek vermelerini istiyoruz. Çünkü çok zor koşullarda çalışma yapacağız. Bütün bunlara rağmen sezon boyunca Vanspor’u liginde tutabilmeyi ve sezon sonunda yapılandırılmışın haricinde borcunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“100 bin formayı Van’da ve Türkiye genelinde satışa çıkaracağız”

Vanspor için gelir amaçlı farklı projeler hayata geçireceklerini söyleyen Başkan İzsiz, “Şu an Vanspor’un altyapısı yok. Halbuki dışarıda yüzlerce, binlerce pırıl pırıl gençlerimiz var. Vanspor’a alt yapıdan çok değerli Vanlı futbolcular kazandırabiliriz. Memlekette isim yaptırılabilir ve ekonomik olarak da Vanspor’a önemli bir girdisi olabilir. Dolayısıyla bu yıl içerisinde güçlü bir alt yapı kuracağız. Tesislerimiz kullanılabilir tesisler değil. Şu an küçük bir restorasyon görüyor ama şuan kullanılabilir durumda değil. Yılsonuna kadar tesislerimizi kaliteli kullanılabilir tesis haline getireceğiz. Gerek Van’da gerekse diğer şehirlerimizde mutlaka önemli çalışmalar yapacağız. Bunun için de bir slogan geliştirdik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz ortak akıl ile 100 bin formanın Van’da ve Türkiye genelinde satışını gerçekleştireceğiz. Formalarımızın arkasında, ‘65 için 1 milyon vefalı yazdıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.