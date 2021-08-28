Van Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kültür ve sanat şöleni’ etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında kültür ve sanat şöleni temalı etkinlikler düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 1 Temmuz’da başlayan etkinliklerin 16.cısı Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenledi. Belediyede görevli müzik öğretmenlerinin canlı müzik performansı gösterdiği etkinliklerde ayrıca kültür merkezi, resim öğretmenleri ise çocuklarla yüz boyama ve yağlıboya tablo çizimi gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklarda gerçekleştirilen etkinlikler şuana kadar İpekyolu ilçesi Şehir Parkı, Demokrasi Parkı, Gevaş Halk Plajı, Tuşba Mavi Bayraklı Halk Plajı ve Edremit İlçesi Kocaeli Dostluk Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi birçok alanda gerçekleştirildi. Çocuk ve kadınların ilgi gösterdiği etkinliklerle pandemi nedeniyle artan stresin azaltılması ve vatandaşların açık alanlarda daha güzel vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Program kapsamında 30 farklı noktada etkinlik yapılması planlanıyor.

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