Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Ekin Kargası, Saz Delicesi, Leylek, Kızılsırtlı Örümcekkuşu, Sığır Balıkçılı, Boz Ötleğen ve 2 Kaya Güvercini tedavi altına alındı.
Van’ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Ekin Kargası, Saz Delicesi, Leylek, Kızılsırtlı Örümcekkuşu, Sığır Balıkçılı, Boz Ötleğen ve 2 Kaya Güvercini Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.