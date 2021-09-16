Van Kapıköy Sınır Kapısı İranlı geçişlerine açıldı

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AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar, Van Kapıköy Sınır Kapısı İranlı geçişlerine açıldığını söyledi.

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının geçiş izni vermediği Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçişler bugün itibariyle başladı. AK Parti Van Milletvekili Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Mevkidaşı Dr. Necefzade sınır kapılarının açılma müjdesini birlikte verdiler. Gülaçar'ın daveti üzerine Van'da Yenilebilir Enerji Fuarına gelen İran heyeti fuar alanında müjdeyi verdi. Gülaçar, “Van Kapıköy Sınır Kapısının yaya girişleri başta olmak üzere giriş çıkışlara açıldığının müjdesini verdi.

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