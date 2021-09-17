Van Valisi Bilmez, İranlı milletvekilleri ve iş adamları ile bir araya geldi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, fuar dolayısıyla Van’da bulunan İranlı milletvekilleri ve iş adamları ile bir araya geldi.

Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. İranlı firmaların da stant açtığı fuarı, Ajans Asya Fuarcılık’ın daveti üzerine İran’dan gelen Hoy Kenti Milletvekili İranTürkiye Parlemetolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adel Najafzadeh başkanlığında, Salmas Milletvekili Yakup Rezazade’nin de aralarında bulunduğu iş insanları ziyaret etti. Ziyaret sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canponlat, Saray Kaymakamı Yunus Ataman ve iş insanlarının bulunduğu heyet İran heyetiyle toplantıda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, İran heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pandemi nedeniyle iki ülke arasındaki görüşmelere ara verildiğini belirten Vali Bilmez, “İnşallah aşı sayesinde en kısa sürede Türkiye ve İran salgından kurtulacaktır. Umuyorum iki ülke arasında ticaret ve turizm alanında ilişkiler eski seviyesine gelecektir. Biz salgın dolayısıyla bazı tedbirler aldık. Ancak resmi bir sağlık kuruluşundan alınan PCR testi negatif olan İranlı misafirlerimizi ilimize bekliyoruz” dedi.

Van olarak İran ile gerek ticari gerek turizm açısından ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, “Türkiyeİran arasında imzalanan protokol gereğince Gümrük kapımızı modernize edip yollarımızı yaptık. İran’da bu yönde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu gelişmeler her ülkenin ticaret ve turizmine olumlu yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

İran heyeti adına açıklama yapan Hoy Kenti Milletvekili İranTürkiye Parlemetolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adel Najafzadeh, pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İran’ın da sosyoekonomik sorunlar yaşadığını söyledi. Korona virüs pandemisi ve aşılamada iyi bir duruma gelindiğinde iki ülke arasındaki görüşmelerin daha da sıklaşacağını ifade eden Najafzadeh, ilişkilerin her alanda çok iyi olacağını ve bunun için yoğun çaba göstereceklerini söyledi.

Toplantı karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.