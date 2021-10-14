Otomobildeki 101 kilo eroini narkotik köpeği 'Magnum' buldu

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan detaylı aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-10-14 16:35:09



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