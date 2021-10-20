Milletvekili Arvas, Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas, Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

İHA

Milletvekili Arvas, Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasına rağmen büyük bir özveri ve sorumlulukla seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ekim ayı içinde düzenlenen “İlçe Danışma Toplantılarına” iştirak ederek teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde yapılan geniş katılımlı toplantılarda katılımcılara hitap eden Milletvekili Arvas, sözlerinin başında AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Van teşkilatlarında görev almış bütün üyelere gayretleri ve emekleri için teşekkür ederek, ebediyete irtihal etmiş teşkilat mensuplarına da Allah’tan rahmet diledi. Danışma meclislerinin önemli olduğunu dile getiren Arvas, istişarelerin yapıldığı, bilgilerin tazelendiği, eksiklerin giderildiği bu toplantılar teşkilatların daha da güçlendiğini söyledi. AK Parti iktidarı ile birlikte ülkenin vesayetlerden kurtulduğunu hatırlatan Milletvekili Arvas, “Türkiye’nin bu dönemde ayaklarındaki prangaları kırıldı. AK Partinin sıradan bir siyasi teşekkül olmadığı, milletin yaklaşık 20 yıldır sahiplendiği bu kutlu davanın, milli ve manevi değerlere sahip çıkan erdemliler hareketi ile başladı. Maziden atiye uzanan yolculuğun altın halkalardan biridir. Bu nedenle AK Partide siyaset yapmanın sorumluluğunu iyi bilmeliyiz. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü Türkiye bırakmak için bile isteye ve sadakatle gece gündüz çalışmalıyız. Yeni ve büyük müreffeh bir Türkiye ideali ile 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeliyiz. Türkiye ekonomide başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, turizmden çevre ve şehirciliğe, adaletten hak ve özgürlüklere varıncaya kadar insan hayatına dokunan her alanda reformlar ve sessiz devrimler yaparak geçtiğimiz 19 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük sıçramalarını gerçekleştirdi. Ama aynı dönemde tarihimizin en büyük saldırılılarıyla da karşı karşıya kaldı” dedi.

“AK Parti’nin neferleri olarak, Allah katında ve milletimiz nezdinde mahcup olacağımız davranışlardan kaçınmalıyız“
Ülkemize içten ve dıştan yönelen tüm saldırıların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu ifade eden Arvas, “Milletin bu gerçeği gördüğünü ve bu mücadelede Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. AK Parti içinde Cumhurbaşkanımız sayesinde siyaset yaparak palazlanan ve kişisel hırsları ile parti kuranlar dün başka, bugün başka şeyler söylüyorlar. Birkaç yıl önce bizimle beraber hakkı haykıranlar, şimdi şer odaklarının ağzıyla bize bağırıyorlar. Ne değişti de yanımızda olanlar bugün karşımızdalar. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, siyaseti menfaat üzere yapanlar, kendi nefsinin peşine düşen, şahsi ikbaline odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Bulunduğu makamın gücüne, imkânlarına güvenerek, gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. AK Parti’nin neferleri olarak, Allah katında ve milletimiz nezdinde mahcup olacağımız davranışlardan kaçınmalıyız, yanlışlara rıza göstermemeli ve göz yummamalıyız. Siyaset yapıyormuş gibi davranarak zaman kaybetmemeliyiz. Siyasetten beklentimiz çıkar veya statü elde etmek olmamalıdır. Bunlar nasipse oluyor doğal rutini içinde kendiliğinden oluveriyor. Ama siyasetçi kendi rızasıyla kendini sınırlamayı bilmelidir. Ben siyasete girdim, yöneticiyim her isteğimi yaparım gafleti, maazallah insanı kirletir. Tevazu, samimiyet ve gayret ile bütün hemşerilerimize ulaşmalı, anlamalı ve anlatmalıyız. İnsanlarımıza karşı alçak gönüllü olmalıyız, büyüklenmeden vatandaşı dinlemeli kıymet vermeliyiz. Teşkilatımızın büyüklüğünün ve gücünün farkında olarak lakin asla gurur ve kibire kapılmadan “Milletimize efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için” siyaset yaptığımız sürece 2023 yolculuğumuz daha sorunsuz ve güvenli olacak seçim başarıyla taçlanacaktır. Hazreti Mevlana’nın buyurduğu gibi; ‘İnsanı ateş değil, kendi kibri yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar’. Siyasetin öznesi olan milletimize hizmetkar olma anlayışı ile talip olduğumuz bu görevlerde riya, kibir, yalan gibi gayrı ahlaki tutum ve davranışlardan kendimizi sakınacağız. Sakınacağız ki örnek olacağız, örnek olacağız ki gönüllere dokunacağız. Bizler teşkilatlarımızla birlikte partimizin ilke ve hedeflerini özümseyerek sahip olduğumuz ortak duygu ve düşünceleri uyum içinde topluma etkin bir biçimde aktaracağız” diye konuştu.

“Erdoğan’sız bir AK Parti, Erdoğan‘sız bir Türkiye tahayyül edenler bilsinler ki başaramayacaklar”
Dün ülke içi vesayetle mücadele ederken, bugün küresel vesayetle karşı karşıyayız” diyen Milletvekili Arvas, “ Ekonomik manipülasyonlarla, yalan iftira ve her türlü safsata ile milletimize tuzak kuranlar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıflatmak istiyorlar. Bugüne kadar yapılan Danıştay saldırısı. Cumhuriyet mitingleri. 367 krizi. 27 Nisan E muhtıra. AK parti kapatma davası. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları. 1725 Aralık operasyonu ve en son 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gibi tüm olaylar Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek ve meşru siyaseti yok etmek amacıyla yapılan teşebbüslerdir. Son ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alarak, Türkiye’de Erdoğan'a karşı muhalefetin savunulması gerektiğini telkin ederek, Erdoğan’ı devireceğini söylüyor. Erdoğan’sız bir AK Parti, Erdoğan‘sız bir Türkiye tahayyül edenler bilsinler ki başaramayacaklar. AK Parti teşkilatları asla ve kata buna müsaade etmeyecek, onların hayallerini kabusa çevireceklerdir. 2023 yılında yapılacak seçimlerde her türlü ayrışmayı, eski yeni ayır etmeden, onun bunun adamı diye ötekileştirmeden canı gönülden omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadele ile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacak inşallah yeniden muzaffer olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’ın tarihi Sobacılar Çarşısı’nda hareketli sezon
YEREL HABERLER Van’ın tarihi Sobacılar Çarşısı’nda hareketli sezon
Başkan Akman, kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akman, kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
YEREL HABERLER 'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği ...
Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı
Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri
YEREL HABERLER Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' ...
Pirreşit Dağı’na kar yağdı
YEREL HABERLER Pirreşit Dağı’na kar yağdı
Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı
Van’da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı/ Ek ...
Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (3)
YEREL HABERLER Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (3)
Muradiye'de TÜBİTAK Bilim Şenliği
YEREL HABERLER Muradiye'de TÜBİTAK Bilim Şenliği
Eğitim gönüllülerinden yüzleri gülümseten hareket
YEREL HABERLER Eğitim gönüllülerinden yüzleri gülümseten hareket
Başkale’deki İspiriz Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Başkale’deki İspiriz Dağı beyaza büründü
Van Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara anlamlı ...
Taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
YEREL HABERLER Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası ...
Erciş’te ‘Muhtarlar Günü’ törenle kutlandı
YEREL HABERLER Erciş’te ‘Muhtarlar Günü’ törenle kutlandı
Bahçesaray'da kış çilesi erken başladı Kar yağdı, sürücüler yolda kaldı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da kış çilesi erken başladı Kar yağdı, ...
Yenilenmek isteyenlerin buluşma noktası: Fit Life Spa&Health Center
YEREL HABERLER Yenilenmek isteyenlerin buluşma noktası: Fit Life ...
Van’da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs ...
Vaka sayısında en iyi olan Van'da, gençlerin aşılama oranı düşük
YEREL HABERLER Vaka sayısında en iyi olan Van'da, gençlerin aşılama ...
Van’da kar yağışı ve sis
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı ve sis
Van'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Van'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı
87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı Hastanın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan: "Evimizin iki saat ötesinde bu işlemlerin yapılıyor olması, Türkiye adına gurur verici bir şey"
YEREL HABERLER 87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.