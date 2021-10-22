Van’da 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpeği Thor ile bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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