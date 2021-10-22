Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Ağustos Ortaokulu ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen polisler, polislik mesleğini tanıtarak onlarla yakından ilgilendiler.

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