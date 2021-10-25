Van’da ‘komşuluk ölmedi’ dedirten yardım 40 yıldır kirada oturan anne, komşularının desteğiyle ev sahibi oldu Van’da 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anneye komşularından anlamlı destek

Van’da eşi kanserden ölen ve 4 çocuğuyla kiralık evde yaşam mücadelesi veren Hanife Demir, yıllar sonra komşularının desteğiyle ev sahibi oldu.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Hanife Demir (47), çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. 2 yıl önce kanser hastası eşini kaybeden Demir’e komşuları kol kanat gererek kirada oturduğu evi satın aldı. Komşularının desteğiyle ev sahibi olduğunu söyleyen Demir, 40 yıl sonra ilk defa yüzünün güldüğünü söyledi.



“Bu mahallede birlik ve beraberlik var”

İHA muhabirine konuşan Hanefi Demir, yıllar sonra yaşadığı sevinci dile getirerek, komşularının büyük fedakarlık göstererek kendisi için bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Ömrü boyunca sürekli kiralık evde kaldığını, son olarak 19 yıldır kirada kaldıkları evin ise satılığa çıkardığını anlatan Demir, “Bu ev satılığa çıkarıldı. Ev satılığa çıktığı zaman tüm komşularım kendi akrabasına haber verdi. Komşularımız durumumuzu bildiği için bu konuda yardımcı oldu. Komşularımızın yanı sıra ev sahibinin kızları da çok yardımcı oldu. ‘Anne, babamızın hayrı olsun’ diyerek desteklerini sundu. Biraz birikmiş paramız vardı. Geri kalan eksikleri de komşularım tamamlayarak bu evi aldık. Evin tadilat ve eksiklerini de İyilik Derneği Van İl Temsilciği karşılıyor. Bu mahallede birlik ve beraberlik var. Komşularım hepsi de çok fedakar insanlardır. Birinin durumu kötü ise herkes toplanır ve yardımcı olunur. Bu ev için de komşularım akrabalarını aradı, toparlanıp bu sıkıntımızı giderdiler” dedi.



“Hayatımda ilk defa bu kadar çok mutlu oldum”

Tadilat öncesi evin tamamen harabe olduğunu dile getiren Demir, “Bu süreçte komşularım ve İyilik Derneği yardım ve destekleriyle kendimi toparlayabildim. 47 yaşıma geldim, hayatımda ilk defa bu kadar çok mutlu oldum ve ilk kez mutlu olduğumu hissettim. Daha önce burada ev diye bir şey yoktu. Tamamen harabe bir haldeydi. Kapı, camlar, boyası, alçısı, parke, su ve elektrik tesisatı tamamen gitmiş durumdaydı. Bu eksikleri de İyilik Derneği karşıladı. Derneği tanımadan önce çok zorluk yaşıyorduk. Allah kendilerinden razı oldun” diye konuştu.



“Ev oturulmayacak durumdaydı”

İyilik Derneği gönüllüsü Mehmet Şerif Sayıner ise evleri harabe halde olan aileye ‘Kardeş Aile’ projesi kapsamında bir yardım başlattıklarını belirterek, “Yardımlarımız İyilik Derneği Van Temsilciliği tarafından ailenin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda oluyor. Ailelerimize yardımı yapan gönüllü hayırseverlerimiz, çalışmalarımızı takip ediyorlar. Bu doğrultuda gelip yardımlarını yapıyorlar. Biz de bu yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Evin eski durumu tamamen bir harabe şeklindeydi. Pencereleri kırık dökük, pencere kenarları tamamen kurtlanmış, giriş kapısı kırılmış, içerisi tam anlamıyla perişan bir haldeydi ve hiç oturulmayacak bir durumdaydı. Ailemizin bu şekilde oturmasına razı olamadık. Evin tadilat işini üstlendik, hayırseverlerimizin desteğiyle tadilatımızı yapıyoruz ve bu kapsamda çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

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