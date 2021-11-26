Erciş’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Erciş ilçesi Morgedik Mahallesine mevsimin ilk karı yağdı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla ve havaların soğumasıyla birlikte Erciş’e 40 km uzaklıktaki Morgedik Mahallesine mevsimin ilk karı yağdı.

Yağan kardan dolayı Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.