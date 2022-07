Düğün sezonu kiras-fistana ilgiyi arttırdı

Van’da düğün sezonunda 'kirasfistan' olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgi arttı.

2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüsün etkisini yitirmesi ile birlikte başlayan düğünler, yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve ‘kiras fistan’ olarak bilinen yöresel kıyafetler, düğün sezonunda ise kadınların gözdesi oluyor. Yoğun olarak Van'da üretilip çevre illere gönderilen ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde giyilen kirasfistanlara olan ilgi, iki yıldır kazanamayan esnafın da yüzünü güldürdü. Yaklaşık 30 yıldır tekstil sektöründe hizmet verdiğini anlatan Zeki Karakuş isimli esnaf, iki yıl aradan sonra bu yıl satışların iyi olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 30 yıldır kirasfistan ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Tabi ki buralarda da her şey gelişti. Artık her mahallede, her köşede kirasfistan dikenler var. Biz de şu anda atölyemizin bir bölümünde kirasfistan dikimlerine devam ediyoruz. Pandemiden dolayı düğün sezonu sıkıntılı olduğu için tek tük satışlarımız oldu. Fakat bu yıl hızlı bir şekilde sezon başladı” dedi.



"Kadınlar en çok 'levendi' modelini tercih ediyor"

Kirasfistanda farklı modeller üzerine çalışmalarının olduğunu belirten Karakuş, “Bu yıl pullu, parlak ve renkli Ortadoğu kumaşları çok rağbet görüyor ama kadınlar ‘levendi’ modeli başta olmak üzere kendi yöremize ait kemerli modelleri beğeniyor. Kadınlar genelde buraya gelip kendine yakışanı deneyerek buluyor. Tabi ki model dışında kumaş da önemlidir. Her kumaş her modele uygun olmuyor. Mesela kirasfistan için farklı kumaşlar vardır ama levendi modeli bir fistan için farklı bir kumaş gerekiyor. Van ve çevre illerin yanı sıra sipariş üzerine İstanbul’a gönderiyoruz. Müşterilerimiz ölçülerini veriyorlar. Bizde verdikleri ölçülere göre elbiseleri dikip kendilerine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kumaşların daha önce Uzakdoğu veya Dubai’den getirildiğini belirten Karakuş, “Daha önce Uzakdoğu ve Dubai’den alınan kumaşlar, İranIrak üzerinden bizlere ulaşıyordu. Fakat son zamanlarda Türkiye’de de imalatı başladı. Özellikle Bursa ve İstanbul’dan tedarik ediyoruz. Açıkçası yerli imalat çok daha kaliteli” diye konuştu.



"Kirasfistanları Hollanda'ya da gönderiyoruz"

İyi bir sezon geçirdiklerine dikkat çeken Nevzat Karakuş isimli esnaf ise “Bazen çok yoğun oluyoruz. Model olarak da özellikle abiye tarzı modeller tercih ediliyor. Taşlı kumaşlar abiye modellere hitap ettiği ve daha şık durduğu için şu anda çokça tercih ediliyor. Tabi ki Hakkari modeli de, modası geçmeyen bir model. Bu kıyafetler genellikle düğünlerde giyildiği için sezonumuz yaklaşık 4 ay sürüyor” dedi.

Kumaşları Güney Kore, Hindistan ve Pakistan’dan aldıklarının altını çizen Karakuş, “Genellikle Hakkari ve Van bölgesinde satış yapıyoruz. Fakat İstanbul, Ankara gibi batı şehirlerine de dikip gönderiyoruz. Bu yönde bir talep de mevcut. Hollanda’ya kadar gönderdiğimiz oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.