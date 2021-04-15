Van'ın İran sınırı 64 kilometrelik duvarla daha güvenli hale getirilecek

AA

Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla sınırların güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van-İran sınırının 64 kilometrelik kısmına yapılması planlanan modüler beton duvarın inşasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Akıllı sistemlerle donatılarak 3 etapta tamamlanması hedeflenen duvar sayesinde, komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, hudut güvenliğinin artırılması, terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi olayların önlenmesi bekleniyor.

- "Sınır güvenliğimiz için tüm imkanlar seferber edildi"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, İran ile Van arasındaki sınır uzunluğunun 295 kilometre olduğunu söyledi.

Güney ve kuzey sınırlarında örülen güvenlik duvarının Van sınırına kadar geldiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Ağrı tarafından Van sınırına kadar duvar örüldü. Van sınırında başlayacak duvarın ihalesi ise geçen yıl yapıldı. Toplamda bizim sınırımızda 64 kilometrelik bir duvar örülecek. 120 numaralı sınır taşından 208 numaralı sınır taşına kadar olan bölüm 3 ayrı etapta ihale edildi. Yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. İklim koşullarının çalışmaya müsait olmasıyla firmalarımız bölgede çalışacaklar. Yine sınır bölgelerimizde optik kuleler yapılıyor. Sınır birliklerimiz tarafından kuleler inşa ediliyor. Toplamda 67'ye yakın kule devreye alındı. Dolayısıyla sınır güvenliğimiz için bütün imkanlar seferber edildi."

Baharla birlikte yapımına başlanacak duvarın birkaç yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Bilmez, "Örülecek duvarın hem kaçakçılığın hem göçmen kaçakçılığının hem de terörist geçişlerinin önüne geçmekte ciddi bir etkisi olacak." dedi.