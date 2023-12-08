Van sınırında uyuşturucu ele geçti

Hudut Kartalları, Van sınırında 143 kilo esrar ele geçirdi
Hudut Kartalları, Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Giriş: 08.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi" bilgisine yer verildi.