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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van sınırında uyuşturucu ele geçti

        Hudut Kartalları, Van sınırında 143 kilo esrar ele geçirdi

        Hudut Kartalları, Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:18
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        Van sınırında uyuşturucu ele geçti
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi" bilgisine yer verildi.

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