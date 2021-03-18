VAR konusundaki tartışmalar, Süper Lig'de olduğu gibi tüm liglerde devam ederken FIFA'dan flaş bir hamle geliyor. İngiliz basınından Daily Mail'de çıkan habere göre; FIFA, ofsaytları anında belirleyecek, kararlardaki gecikmeleri azaltacak uzuv izleme teknolojisi denemeleri hakkında bir rapor yayınlayacak. Geçtiğimiz ay Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu sistem denenmişti.

TARTIŞMALAR SON BULACAK

Premier Lig yetkilileri, şüpheli ofsayt pozisyonlarının devam ettirilmesi sonrası yaşanan sakatlıklar sebebiyle isyan etmişti. Aynı zamanda kararlardaki gecikmeler de tartışma konusuydu. Bu sistemdeki yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam olarak geçişin yapıldığı anı yakalıyor. Böylece VAR, saniyeler içinde ofsayt veya ofsayt değil kararı vererek yardımcı hakemi uyaracak.

FIFA'nın uygulamaya sokacağı yapay zeka, gol atılabilecek en uzak vücut bölümünü otomatik olarak buluyor. Yani tartışmalar böylece sona erecek.