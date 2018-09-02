Vasby United - GAIS karşılaşma önü

İsveç Superettan maçında Vasby United ile GAIS, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 38 puanlı Vasby United 3. sırada bulunuyor, GAIS 26 puana sahip ve 9. sırada. Vasby United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. GAIS son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 787 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasby United kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, GAIS sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Vasby United önceki hafta IFK Varnamo mücadelesinde 2-0 yenildi.

GAIS ise Varbergs BoIS FC maçında 1-0 yenildi.

Vasby United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasby United, kendi sahasında 19 gol attı, 4 gol yedi.

GAIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. GAIS, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ