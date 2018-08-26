Vasco da Gama - Chapecoense maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vasco da Gama, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Vasco da Gama 21 puanla 14. sırada, Chapecoense 21 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chapecoense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 729. İddaa'da Vasco da Gama kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Chapecoense kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vasco da Gama önceki hafta Ponte Preta mücadelesinde 2-1 kazandı.

Chapecoense, Coritiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Vasco da Gama, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 15 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 6 gol atarken 19 gol yedi.

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