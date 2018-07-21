Vasco da Gama - Gremio Alegrense maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Vasco da Gama ile Gremio Alegrense, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 16 puanlı Vasco da Gama 11. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 23 puana sahip ve 4. sırada. Vasco da Gama son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gremio Alegrense galibiyet oranı 0.00.

Vasco da Gama son haftadaki Ponte Preta müsabasında 2-1 kazandı.

Gremio Alegrense, Atletico Mineiro karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Vasco da Gama, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 10 gol yedi.

Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ