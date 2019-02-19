Vatan Bilgisayar 1983 tarihinde Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazası olarak Taksim-Elmadağ semtinde kuruldu. Bilgisayar ve program satışı olarak müşterilerin hizmetine açıldı. Daha sonra ise;

• 1996 Perakendenin yanı sıra Olivetti ürünleri Türkiye tek dağıtıcılığı

• 2002 Türkiye’nin ilk Teknoloji Hiperstoru; Tüm teknoloji ürünlerinin satışı

• 2006 Dünyanın en büyük Teknoloji Marketi Ankara-Söğütözü 18,650 m2

• 2007 sonu 8 i Hiperstore 9 mağaza,

• 2008 sonu 11 i Hiperstore 12 mağaza,

• 2009 sonu 11 i Hiperstore 19 mağaza,

• 2010 sonu 16 sı Hiperstore 34 mağaza,

• 2011 sonu 26 sı Hiperstore 45 mağaza,

• 2012 sonu 45 i Hiperstore 64 mağaza,

• 2013 sonu 83 ü Hiperstore 45 ilde 100 mağaza,

• 2017 itibariyle 54 ilde 124mağaza,

• 2019 itibariyle 54 ilde 136 mağaza 200.000 m2 kapalı alan, 107.400 m2 satış alanı ile hizmet vermektedir.

VATAN COMPUTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Mağazalarımız haftanın 7 günü 10:00 22:00 arasında hizmet vermektedir.

• Çağrı merkezimizden ( 0850 222 56 56 ) Haftaiçi 9:00 – 18:40 hafta sonu 10:00 17:00 saatleri arasında destek hizmeti, haftanın 7 günü 9:00 22:00 saatleri arasında satış yapılmaktadır.

• Vatanbilgisayar.com internet sitesinden 7 gün 24 saat satış hizmeti verilmektedir.

• Satış sonrası destek hafta içi : 09:00 – 18:40 hafta sonu: 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir ve satış sonrası destek ekibinde çalışan sayısı satış ekibinde çalışan sayısının % 20 si kadardır.

VATAN COMPUTER İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresimiz: vatanbilgisayar@hs01.kep.tr

Mail: eshop@vatanbilgisayar.com

Mersis numarası: 1000000287209256