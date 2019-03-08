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İstanbul 39 asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 19 aydır görevden uzaklaştırılan polis memuru Faruk K. katıldı, diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.
19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM
Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K., "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum" dedi.
MÜVEKKİLLERİNİN BERAATINI İSTEDİLER
Fakuk K.'nın avukatı ise, müvekkilinin 20 yıllık polis memuru olduğunu belirterek, "Sicilinde herhangi bir disiplin cezası bile yoktur. İsnat edilen suçlar oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.Sanıklardan Didem Ç.'nin avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.
POLİS MEMURU TOPLAM 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.'yı "Görevi Kötüye Kullanmak, Gizliliği ihlal ve Ses veya Görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
CEZALAR ERTELENDİ
Sanık polis memuru Faruk K.'nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise "Ses veya Görüntüleri Kaydetme ve nakletme" suçundan ayrı ayrı 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.
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