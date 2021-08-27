27 Ağustos 2017 tarihinde hayata veda eden oyuncu, sunucu ve yazar Vatan Şaşmaz ölüm yıldönümünde araştırılıyor. 2000'li yıllardan beri televizyon ekranlarında yer alan Vatan Şaşmaz'ın nasıl öldüğü merak konusu oldu. İşte Vatan Şaşmaz hayatı ve dizileri...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Gerçek ismi Vatansever olan Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1975 tarihinde Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu, sunucu ve yazar. Vatan Şaşmaz'ın memleketi Çanakkale Biga'dır.

İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesinde dünyaya gelen Vatan Şaşmaz'a Vatansever ismini annesi vermiştir. Oyunculuk ve sunuculuktan önce gençlik yıllarında fotomodellik de yapan Vatan Şaşmaz'ın bazı reklamlarda ve kliplerde oynadığı da bilinmektedir.

ATV ekranlarında Melike Öcalan ile birlikte sunduğu sabah programları ve yine ATV'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu yapmasıyla bilinen Vatan Şaşmaz asıl ününe Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle kavuşmuştur.

VATAN ŞAŞMAZ NE ZAMAN NASIL VEFAT ETTİ?

27 Ağustos 2017 tarihinde hayata veda eden Vatan Şaşmaz, İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

VATAN ŞAŞMAZ DİZİLERİ