Araştırma şirketi Ipsos'un her sene hazırladığı, kamuoyuna biten yılı değerlendirip gelen yılın iklimi konusunda bilgi vermeyi amaçlayan Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu açıklandı. Yerel seçimler yaklaşırken vatandaşların nabzını tutan rapora göre; kamuoyunun memnuniyet ve beklenti düzeyi 2018 başına kıyasla daha düşük, geçmiş yıllara kıyasla biraz daha iyi.
Türkiye Barometresi Raporu'na göre 2018'e olumlu olarak yorumlanabilecek bir memnuniyet ve beklenti düzeyi ile girilmişti. Her seçim öncesinde olduğu gibi 24 Haziran seçimleri öncesinde memnuniyet ve beklentilerde gerileme görüldü. Seçim sonrasında yeniden yükseliş olsa da özellikle döviz kurlarında çalkantıların yaşandığı Ağustos ayı sonrasında yeniden geriledi. Aralık ayı itibarı ile beklentilerde toparlanma yaşandı. Gelinen nokta, her ne kadar yıl başındaki duruma göre geride olsa da geçmiş yıllardaki, o dönemde yükselen terör olaylarının yarattığı olumsuzluk seviyesinde olmadığı görüldü.
'EK İŞ YAPMA İHTİYACI 2 KATINA ÇIKTI'
Tüketicilerin, ekonomide yaşanan gelişmelere verdikleri reaksiyonları düzenli olarak ölçtüklerini vurgulayan Sidar Gedik bulguları şöyle sıraladı: "Tüketicilerin üçte biri satın alma güçlerinin hissedilir şekilde azaldığını ifade ediyor. Tüketicilerin yüzde 20'si ek bir iş yapmaya çalışacağını söylüyor, yani fazla mesai ve ek iş yapma ihtiyacı geçmişe göre iki katına çıkmış, yüzde 37'si harcamalarını daha fazla kontrol edeceğini ifade ediyor. Tüketicilerin mevcut harcama dağılımı içinde toplamın yüzde 24.7'sinin kira ve konut harcaması oluşturuyor. Ulaşım ise yüzde 18,7 seviyesinde ki bunun önemli bir bölümünü şehir içi ulaşım harcamaları oluşturuyor. Özetle toplamda yüzde 43'lük bir bölümde önemli bir kısıntıya gidilmesi mümkün değil."
'TÜKETİCİ LÜKS GIDA TÜKETİMİNDE KISINTIYA GİDECEK'
Tüketicilerin lüks gıda tüketiminde kısıntıya gideceğini öngören Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik şöyle konuştu: "Harcamalar içinde yüzde 19.7‘lik bir ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler tüketiminin de ağırlıklı bölümünün zorunlu harcamalardan oluşacağı dikkate alınırsa tüketicilerin diğer harcama kalemlerinde ve kısmen de "lüks gıda" ürünlerinde kesintiye gitmesi beklenir. Harcamaların en çok kontrol edileceği, bir başka deyişle en fazla tasarrufun amaçlandığı tüketim kategorileri giyim, eğlence ve kişisel bakım... Fiyat artışlarının en fazla algılandığı ürün kategorisi kağıt havlu ve tuvalet kağıdı."
'PAZARLAMA YATIRIMLARI TAM HIZ DEVAM EDİYOR'
Tüketicideki endişenin giderilmesi için ihtiyaç duyulan istikrarlı dönemi yaşayabilmenin yolunun ekonomik faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasından geçtiğini vurgulayan Gedik "Hane halkları harcamaları, ülkenin ekonomik büyüklüğünde çok önemli bir yer tutuyor ve bu harcamaların devamı için pazarlama yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi gerçekten önemli. Bahsettiğim olumsuz bazı tespitlere rağmen pazarlama aktivitelerinde bir yavaşlama gözlemlemiyoruz. Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz 2019 bütçe planlamalarında pazarlama yatırımlarında bir kesinti öngörmediler. Firmaların ürün lansmanları, reklam ve marka yatırımları hem Türkiye içinde hem de global coğrafyalarda tam hız devam ediyor. Bu çok önemli ve doğru bir strateji... Bu zorlu dönem bu yatırımlar ile çok daha hızlı bir şekilde atlatılacaktır. Bunu gözlemlemek bizim için mutluluk verici." diye konuştu.
YEREL SEÇİMLERDE SEÇMEN NASIL KARAR VERECEK?
Yerel seçimler öncesi Ipsos-Türkiye Barometresi Kapsamında, vatandaşların oy tercihinde nelerin etkili olacağı da soruldu. Buna göre 31 Mart yerel seçimlerinde adaylardan çok siyasi partilerin ağırlığı olacak gözüküyor. Seçmenlerin yüzde 56'sı siyasi parti üzerinden tercih yapıyor. Bir yıl önce sorulduğunda adaya göre karar veririm diyenlerin oranı yüzde 42 iken bu oran 2018 sonunda yüzde 27'ye gerilemiş durumda. Kararsızların oranında ise yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor olmanın da etkisi ile yüzde 3'ten yüzde 18'e artış var.
Her iki ayda bir yürütülen Türkiye Barometresi Araştırması'nın Ipsos’un finansmanında Ipsos’un Sosyal Araştırmalar hizmet birimi tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Açıklamaya göre 2018’in Barometre Araştırmasının sahası 24 Kasım – 13 Aralık tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 IBBS bölgesinden seçilen 15 ilde gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı 1320 ve araştırmanın hata payı yüzde 95 güven aralığında +/- 2.5.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.