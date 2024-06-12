Vatandaşlara yedireceklerdi: 10 bin ton tavuk ele geçirildi

Gıda denetimlerinin halk sağlığı için önemi bir kez daha anlaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

"ALO 174 GIDA" HATTINA İHBARLA ORTAYA ÇIKTI İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

10 TON ELE GEÇİRİLDİ Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

İMHA EDİLECEK Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.