MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te veda gecesi için geri sayım sona erdi. Yarışmacı sayısının azalmasıyla haftada eleme sayısı ikiye çıktı. Eleme gecesinin ilk etabında şefler yarışmacılardan, mandalinadan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Riso Al Salto' oldu. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan yarışmacı elenerek MasterChef'e veda etti. Peki, "MasterChef'te kim elendi? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 19 Kasım Çarşamba MasterChef'te elenen yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun her geçen gün arttığı MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, bu akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçti. Günün sonunda bir yarışmacı, MasterChef'te son yemeğini yaptı. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümün yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Murat
Özkan