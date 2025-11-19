Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun her geçen gün arttığı MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, bu akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçti. Günün sonunda bir yarışmacı, MasterChef'te son yemeğini yaptı. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümün yaşanan gelişmeler...