MasterChef Türkiye'de veda gecesi... MasterChef'te eleme adayları arasından bir yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda etti. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde, hayallerine devam edebilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'e veda eden isim...