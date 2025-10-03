Habertürk
        Vedat Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli, nerelerde çalıştı? MasterChef'in konuğu şef Vedat Başaran'ın hayatı ve kariyeri

        Vedat Başaran kimdir? MasterChef'in konuğu Vedat Başaran'ın biyografisi

        MasterChef'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'e, Şef Vedat Başaran konuk oluyor. Osmanlı Mutfağını araştırarak Türk mutfağına büyük katkılar sunan ünlü şef, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılara tecrübelerini aktaracak. Vedat Başaran, yarışmacılardan 1500'lü yıllarda yapılan, Osmanlı Mutfağına özgü, üç farklı pişirme tekniğine sahip bir yemek yapmalarını isteyecek. Peki, "Vedat Başaran kimdir?" İşte MasterChef'in konuğu şef Vedat Başaran'ın hayatı...

        Giriş: 03.10.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:35
        MasterChef, yeni bölümünde Vedat Başaran'ı ağırlıyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, Şef Vedat Başaran mutfağa ve mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Bu kapsamda Şef Vedat Başaran'ın biyografisi programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'in konuğu Vedat Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        2

        VEDAT BAŞARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        1963 yılında dünyaya gelen Vedat Başaran, Türk Mutfağına olan katkıları ve unutulmuş Osmanlı yemeklerinin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunmuş araştırmacı bir şeftir.

        Osmanlıca Türkçesi öğrenerek Türkçe’ye çevirmiş olduğu kitaplar sayesinde Osmanlı Mutfağını araştırarak Türk mutfağına büyük katkılar sağlamıştır.Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Başaran, Londra’da İkram ve Catering hizmetleri üzerine master yapmış ve City and Guilds diploması almıştır. Aşçılık kariyerine Londra’nın seçkin restoranlarında başlayan Başaran, Türkiye’ye döndüğünde, Dr. Tuğrul Şavkay ile Çelik Gülersoy’un kurmuş olduğu TURİNG derneğinde çalışmaya başlamıştır.

        1990 senesinde, Çırağan Palace Kempinski otelinin kuruluş ekibinde yer alıp, 7 sene boyunca Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Burada görev yaptığı sırada Mutfak Dostları Derneği’nin kuruluşuna, yiyecek içecek sektöründen biri olarak büyük destek vermiştir.

        İlk restoranı olan Feriye’yi 1997’de açmış ve burada Genel Müdür ve Executive Chef pozisyonlarını üstlenmiştir. Daha sonra Topkapı Sarayı içinde açtığı Karakol Restaurant ile çalışma hayatına devam etmiştir. Şu an NAR Gourmet yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Başaran, aynı zamanda YESAM – Yemek Sanatları Merkezinin de başkanıdır.

        3

        Uluslararası bilinirliliği sayesinde Paul Bocuse, Raymond Blanc, George Blanc, Michel Troisgros, Roger Verge and Alain Ducasse gibi dünyaca ünlü şeflerle işbirliği içinde bulunmuştur.

        Profesyonel hayatı boyunca birçok ödül alan Başaran, aynı zamanda Mutfak Dostları Derneği, Chaine de Rotisseurs, ve Skal International Istanbul üyesi olup, TUROB başkan yardımcısıdır.

