Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performansla yüklü bir bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muric, İtalya'da istediğini bulamamıştı. Devre arasında La Liga ekibi Mallorca'nın yolunu tutan Vedat, İspanya'da eski günlerine dönüş sinyali verdi.

La Liga'nın 33. haftasında Mallorca'nın Alaves'i 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Muric, yeni takımında 12 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Alaves'i yenen Mallorca da küme düşme hattından çıktı.

Vedat Muric, performansıyla Mallorca'nın 2022'deki en golcü ismi olmayı başardı.

27 yaşındaki golcü, devre arasında satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Muric, Lazio formasıyla 49 maçta sadece 2 gol ve 2 asist üretebilmişti.