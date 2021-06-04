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Ralph'in videosundan sonra vegan ürünler merak ediliyor!

Kozmetikler çoğu kişi için olmazsa olmaz ürünlerden. Özellikle son yıllarda gündeme gelen vegan-organik ürünler ise birçok nedenle tercih sebebi oluyor. Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan Save Ralph isimli kısa film de laboratuvarda denek olan bir tavşanın hayatını anlatıyor. Bunun üzerine hayvanlar üzerinde deney yapmayan ürünlerin özellikleri merak konusu haline geldi. İşte vegan ürünlerin özellikleri...

Vegan ürünler neden önemli?
Ralph'in videosundan sonra vegan ürünler merak ediliyor!
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HABERTURK.COM

Vegan olan bir kozmetik ürün, herhangi bir hayvansal veya hayvansal türevli girdi içermiyor. Vegan ve hayvanlar üzerinde yapılan testlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kimyager Levent Kahrıman, "Bal, balmumu, lanolin, kolajen, albümin, karmin, jelatin gibi içerikler varsa ilgili ürünün vegan olduğunu iddia etmek ise doğru olmayacaktır" dedi.

Kahrıman, vegan ürünlerin önemi nedir, kişiye nasıl avantajlar sağlar sorularını yanıtladı.

Vegan ürünlerin önemi nedir?

Bir ürünün içerisinde; bal, balmumu, lanolin, kolajen, albümin, karmin, jelatin gibi içerikler varsa ilgili ürünün vegan olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Vegan olan bir kozmetik ürün, herhangi bir hayvansal veya hayvansal türevli girdi içermez. Bu nedenle, günümüzde özellikle kolajen ve jelatinin bitkisel kökenli alternatifleri üretilmeye başlandı. Kozmetik ürünlerinde yeni, denenmemiş bileşenleri geliştirmek ve güvenliğini değerlendirmek için hayvanlar üzerinde yapılan testler yerine, güvenli kullanım geçmişine sahip ve herhangi bir ek test gerektirmeyen binlerce mevcut bileşen kullanılarak yenilikçi ürünler yaratılabilir. Üstelik, In vitro ve diğer hayvan dışı testlerin kullanılması, sofistike bilgisayar modelleri gibi modern test yöntemleri, hayvan testlerine oranla daha hızlı, daha ucuz ve daha etkili sonuçlar veriyor. Artık, ürün içeriklerinde de bu alternatif ürünleri daha sık göreceğiz.

Kozmetik üretimi için hayvan testleri resmi olarak 40 ülkede yasak. Bu ülkeler hangileri?

Kozmetikler için, hayvan testleri 40 ülkede resmi olarak yasaklandı. 2021'de, bazı şirketler hayvanlar üzerinde test yapılmasına gerek kalmadan normal kozmetik ürünlerini ülkeye ithal etmesini mümkün kılacak şekilde düzenlemelerini yeniden değiştirdi. Avrupa Birliği'nde ise, hayvanlar üzerinde test yapma ve bu yolla elde edilen kozmetik ürünleri satma yasağı 2013 yılında yürürlüğe girdi.

Hindistan, İsrail, Norveç, İzlanda ve İsviçre de buna benzer yasalar çıkardı. ABD'de Kaliforniya, Illinois ve Nevada'nın yanı sıra Avustralya, Kolombiya, Guatemala, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve Brezilya'daki bazı eyaletler de kozmetik hayvan testlerini yasaklayan veya sınırlayan yasalar çıkardı. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri ve yurt dışında hayvan testleri yapan kozmetik firmaları, uygulamalarını değiştirmedikçe ürünlerini bu ülkelerde satamıyor.

Piyasada vegan-organik etiketi taşıyan her ürün o özelliği taşır mı? Nelere dikkat edilmeli?

Birçoğumuz, "vegan" ibaresini gördüğümüzde o ürünün hayvanlar üzerinde test edilmediğini düşünürüz. Ancak vegan ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi söz konusu olabilir. O yüzden Tüketiciler; PETA, Cruelty Free International gibi organizasyonların düzenli olarak yayınladığı listeleri takip edebilirler.

Tüketicilerin, organik ibaresi olan ürünleri satın alırken sertifikasına bakması gerekiyor. Ancak, insanlar doğal ve organik ürünleri birbirine karıştırabiliyor. Bu noktada, organik kozmetik güvenli kozmetik olarak karşımıza çıkıyor. Bir ürüne organik diye yazabilmek için organik tarımla üretilmiş olması ve sertifikalandırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra, doğal ürünler yüzde 0,1 oranında bitkisel içerik bulundurarak doğal olabiliyorken, organik kozmetikte sertifika alınabilmesi için sertifikalı organik tarımla elde edilmiş olması ve yüzde 20 oranında bitkisel içeriğe sahip olması gerekiyor.

Bir ürünün organik olması kişiye nasıl bir avantaj sağlar?

Konvansiyonel kozmetik ürünleri belirli oranlarda petrol bazlı bileşenler içerir. Bu bileşenlerden kastımız ftalatlar, oksibenzon veya parabenler gibi maddelerdir. Organik tarım yolu ile elde edilmiş, yetiştirme sürecinde pestisit, herbisit kullanılmamış bitkiler, organik kozmetik ürünlerinin girdisi olduğunda, insan sağlığı açısından elbette ki daha güvenlidir. Buna ek olarak organik kozmetik ürünleri kullanarak, tarımda ve su kullanımında sürdürülebilirliğe destek olmuş olursunuz. Cilt ve saç bakım ürünlerinde bilhassa bebek ve çocuk ürünlerinde organik sertifikalı ürün kullanımını öneriyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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