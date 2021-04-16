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Save Ralph nedir, ne demek? Save Ralph videosu neden gündem oldu?

Save Ralph kısa filmi gündemin en çok konuşulanları arasında. Bir kobay tavşanın günlük yaşamını ele alan Save Ralph filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki SSave Ralph nedir, ne demek? Save Ralph videosu neden gündem oldu?

Save Ralph nedir, ne demek? Save Ralph videosu neden gündem oldu?

Save Ralph isimli kısa sosyal medyanın gündeminde. Oldukça ilgi çekici bir konusu olan Save Ralph filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

SAVE RALPH KISA FİLMİ KONUSU

Ralph isimli bir tavşanın gündelik hayatının anlatıldığı kısa filmde tavşanın işe gitmesi ve bir laboratuarda denek olarak çalıştığı görülüyor. Film, güzellik için hayvanların acı çekmemesi ve ölmemeleri için önemli bir söz söyleyerek sona eriyor.

SAVE RALPH KISA FİLMİ SESLENDİRME KADROSU

Deneklik yapan bir tavşanın anlattığı hikayede, tavşan Ralph karakterini, ünlü yönetmen ve oyuncu Taika Waititi seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda ayrıca Zac Efron, Ricky Gervais, ve Olivia Munn başı çekiyor. Tricia Helfer, Pom Klementieff ve Rodrigo Santoro'nun da seslendirme kadrosunda yer aldığı kısa film, Humane Society International'ın başlattığı kampanya ile başladı.

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