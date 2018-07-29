Vejle-Kolding - AGF Aarhus maçı ne zaman?

Vejle-Kolding ve AGF Aarhus, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 4 puanlı Vejle-Kolding 3. sırada bulunuyor, AGF Aarhus 2 puana sahip ve 10. sırada. Vejle-Kolding, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 591. İddaa'da Vejle-Kolding kazanır 2.50, berabere biter 2.90, AGF Aarhus kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Vejle-Kolding önceki hafta Bronshoj mücadelesinde 2-0 kazandı.

AGF Aarhus ise Akademisk Boldklub karşılaşmasında 5-3 kazandı.

Vejle-Kolding, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vejle-Kolding, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

AGF Aarhus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AGF Aarhus, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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