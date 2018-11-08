AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da çocuklarıyla birlikte büyük bir hayat mücadelesi veren siyasetçilerin başında geliyor. Arık, otizm tanısı alan kızı Tuğçe’nin eğitimiyle ilgili verdiği mücadeleyi anlatırken Gürel, “Kardeşleri gülüp oynuyorlar, koşturuyorlar ama Berram ayakları üzerinde duramıyor, yatıyor” diye konuştu.

Genel Kurul’da araştırma komisyonu için yapılan görüşmelerde duygusal anlar yaşandı, milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. Engelli çocuğuyla birlikte büyük bir hayat mücadelesi veren Nergis, “Otizmde en etkili tedavi yöntemi eğitimdir. Türkiye’de yaklaşık 70-100 bin civarında down sendromlu olduğu tahmin ediliyor. Zihinsel engelli olmak, duygusal engelli olmak anlamına gelmiyor” dedi.

"TÜRKİYE ŞAMPİYONU"

Arık, “otizm tanısı almış dünyalar güzeli Tuğçe’nin babasıyım” diyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kızımızı kendi puanıyla kazandığı Gölbaşı’nda Zübeyde Hanım Kız Teknik Lisesi’ne kaydettirdik. Okula gittiğimizde yöneticileri büyük şaşkınlık yaşadılar çünkü daha önce hiç otizmli bir öğrenci gelmemişti, otizmi bilmiyorlardı. Şimdi iyi ki de o okula göndermişiz diyorum. Onlar bu sayede Tuğçe’yi ve otizmi tanıdılar. Bugün 10 otizmli çocuğumuz daha bu okulda eğitim öğretimini görüyor. Bu imkânları sağlayabildiğim kızım atletizmde Türkiye şampiyonu, masa tenisinde Türkiye 2’ncisi oldu.”

Gürel de gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Diğer kardeşleri büyüdüler, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, gülüp oynuyorlar, koşturuyorlar ama Berra’m artık benden en sevdiği ev köftesi ve kızartmayı isteyemiyor, 6 yıldır tadını unuttu, yarım kalan bale kursunu bırakın ayakları üzerinde duramıyor, yatıyor. Çocuğuma teşhis konulamadığı için uzun süre tedaviye başlanılamadı ve hep geç kaldık.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ