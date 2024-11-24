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        Haberler Gündem Güncel Veli toplantısıda araçların üzerine duvar devrildi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Veli toplantısıda araçların üzerine duvar devrildi: 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir lisedeki veli toplantısı sırasında da okul bahçesindeki otomobillerin üzerine duvar devrildi. 3 kişinin yaralandığı olayda araçlar da hasar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:16
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        Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.

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        Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde toplantıya gelen velilerin ve öğretmenlerin bahçeye park ettikleri araçlarının üzerine okulun duvarı devrildi.

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        4 araçta hasar oluşurken 1 baba ve 2 çocuk yaralandı.

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        Yaralılar, tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

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        Araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #okul
        #bin
        #otomobil
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