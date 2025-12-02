Habertürk
        'Veliaht'ın 12'nci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Veliat'ın yeni bölümünden aşk dolu ön izleme sahnesi yayınlandı

        Giriş: 02.12.2025 - 23:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:08
        "Ben sana aşık oldum"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Zorluklara rağmen birbirinden vazgeçemeyen Timur ve Reyhan’ın duygu dolu sahnesi perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.

        İşte 'Veliaht'ın 12. Bölüm Ön izlemesi;

        Yayınlanan ön izleme sahnesinde Reyhan, Timur'u tanımasıyla içinde yeşeren umuttan bahsederken gitmek istediğini dile getiriyor. Timur'un engellere rağmen, "Gitme" demesi ikili arasında aşk dolu anları beraberinde getiriyor. İki çaresiz âşığın yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merakı yükseltiyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht
