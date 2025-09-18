'Veliaht'ın bu akşam ekrana gelecek olan ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede, Zafer’den umudunu kesen Zülfikar Karslı’nın Timur’u veliaht ilan ederek konağa getirmesi aile içinde büyük bir krize yol açıyor. Yıllardır otogarın tek varisi olarak görülen Derya, babasının aldığı bu şok edici kararla sarsılırken, Zülfikar “Otogarda kadının sözü geçmez” diyerek kararını savunmaya çalışıyor. Derya ihanete uğramış hissederken Kudret de Zafer’in bir daha toparlanamayacağından endişe ediyor. Derya’nın babasına “Kendi kızına bile koltuğunu kaptırmak istemiyorsun sen” sözleri ise gerginliğin yükselmesine sebep oluyor. Yeni veliahtın Karslı ailesine gelmesiyle neler yaşanacağı bölüme olan heyecanı artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.