'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde Yahya, Zülfikar Karslı'dan babasının hesabını soruyor.

İşte 'Veliaht'ın 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Yahya, Zülfikar Karslı'ya babasının gözlerinin önünde öldürülme anısını anlatarak yıllardır biriken öfkesini seçim öncesi açık bir meydan okumaya dönüştürüyor. Bu yüzleşme, acı dolu bir hesaplaşmanın da habercisi oluyor.

Yeni bölümde Yahya'nın başlattığı intikam hamlesiyle birlikte geçmişin sırlarının açığa çıkması tansiyonu daha da yükseltiyor. Yahya Kaptan’ın bu hamlesine karşı Zülfikar'ın nasıl bir tepki vereceği ve güç dengelerinin nasıl değişeceği ise büyük merak uyandırıyor.