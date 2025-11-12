Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu

        Giriş: 12.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:34
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 10. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht
