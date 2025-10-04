'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın beşinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde Timur kendisini Zülfikar Karslı için feda ediyor.

İşte 'Veliaht'ın 5. Bölüm Tanıtımı;

Zülfikar Karslı’nın hastalığının ağırlaşması, Karslı ailesinde fırtınaları beraberinde getiriyor.

Ölümle burun buruna olsa da otogarının hakimiyetini kaybetmek istemeyen Zülfikar, büyük savaşın fitilini ateşliyor.

Derya’nın Yahya ile yediği yemek sırasında Beyazıt’ın aramasını görmezden gelmesi dikkat çekerken, Zülfikar’ın Derya’nın tüm yetkilerini elinden alması ailedeki dengeleri altüst ediyor.

Derya’nın Timur ve Reyhan’a verdiği gözdağı ise çatışmayı iyice alevlendiriyor.

Bu sırada Timur, Ceset’le birlikte ailesinin karşısına çıkmanın hayalini kurarken, otogarda kaderin düğümü çözülüyor.